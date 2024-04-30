Україна припинить транзит газу з Росії: чи є загроза для ЄС

Від 2025 року російський газ не надходитиме до Європи через Україну.

Після припинення транзиту російського газу до Європи через Україну 2025 року, взимку для ЄС можуть виникнути певні ризики. Водночас в Україні закликають країни ЄС допомогти захистити газові сховища від російських атак, адже Європа досі зацікавлена в цих сховищах.

Про це йдеться у статті Financial Times, в якій видання цитує виконавчого директора компанії "Нафтогаз" Олексія Чернишова.

Транзит російського газу через Україну до ЄС

В публікації вказується, що на сьогодні Україна продовжує транзит російського газу через свою територію згідно з угодою, підписаною "Нафтогазом" та "Газпромом" 2019 року. Термін дії угоди спливає наприкінці 2024 року, і Чернишов заявив, що "Нафтогаз" не продовжуватиме контракт.

Це означає, що від 2025 року російський газ, швидше за все, не надходитиме до Європи через Україну, що змусить держави шукати альтернативні джерела постачань.

До слова, Чернишов повідомив, що українська компанія не отримує прибуток від транзиту російського газу, а робить це у збиток собі.

Як припинення транзиту російського газу через Україну вплине на Європу

На думку більшості аналітиків, обсяги газу у сховищах дозволять Євросоюзу уникнути дефіциту наступної зими. Водночас дехто з експертів каже, що ризики для ЄС через втрату російського газу таки є.

"Сама втрата 15 мільярдів кубометрів не дуже хороша, але не жахлива. Але якщо попит на газ в Азії та Європі зросте, а зима буде холодною, то газові баланси значно скоротяться в першому кварталі 2025 року, тобто в піковий зимовий період", – розповів старший стратег із сировинних товарів BNP Paribas Альдо Спаньєр.

Водночас Чернишов вважає, що втрата російського газу обернеться несуттєвими наслідками для Європи.

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Європа досі зацікавлена в українських сховищах газу

В Україні закликають країни ЄС допомогти захистити газові сховища від атак росіян, аби завадити підвищенню цін на цей енергоресурс. Європа все ще зацікавлена в українських сховищах, повідомив виконавчий директор "Нафтогазу".

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"ЄС зацікавлений у захисті сховищ, транспортних і виробничих об'єктів, враховуючи, що газова інфраструктура України добре інтегрована в енергетичну систему Європи", – сказав Чернишов.

Автори статті нагадали, що газові сховища "Нафтогазу" на заході України кілька разів зазнавали російських атак, але шкоди було завдано тільки наземним об'єктам. Підземні резервуари, які можуть розташовуватися завглибшки до 3 км, не постраждали.

Як зазначив Чернишов, допомога від США допоможе обороні України, але для подальшого захисту інфраструктури та активів "потрібна дуже велика кількість засобів ППО".

Директор "Нафтогазу" також поінформував, що компанія планує збільшити обсяг зберігання природного газу для ЄС від 2,5 млрд куб. м торік до 4 млрд цієї зими.

Нагадаємо, в березні міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що після закінчення чинної угоди про транзит російського газу до Європи Україна не планує продовжувати контракт.

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