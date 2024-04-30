Повернення військовозобов'язаних до України: чи можуть вдатися до примусу 

Стефанішина каже, що "у питаннях війни немає приємних рішень".

Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону. А облік у ТЦК не означає "автоматичну мобілізацію на фронт".

Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв'ю DW.

"Обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку до країни, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає приємних рішень. Давайте не забувати, що війна триває і ми маємо її виграти", - наголосила Стефанішина.

За її словами, у травні Україну відвідає єврокомісарка з питань внутрішніх справ і міграції Ілва Йоганссон. Під час візиту вона обговорить з владою питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном. Адже чинний механізм тимчасового захисту в ЄС діятиме до березня 2025 року.

Також Стефанішина повідомила, що надання своїх даних територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки не означає автоматичну мобілізацію на фронт.

"Україна ухвалила закон про мобілізацію і ми маємо розуміти, у якому обсязі ми можемо заміняти хлопців на фронті. Йдеться про потенціал мобілізації – облік і інформацію. І це першочергова мета нашого рішення", - заявила віцепрем'єрка.

Нагадаємо, новий Закон про мобілізацію набере чинності вже від 18 травня. Однією з норм є обов’язок оновити свої дані протягом 60 днів. Якщо не з'явився до ТЦК протягом цього часу, то центр звертається до поліції, яка вносить цю людину до відповідної бази розшуку.

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