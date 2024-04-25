У ЗСУ відреагували на черги біля ТЦК

Командування Сухопутних військ України відреагувало на черги біля Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки

Повідомлення з'явилося в офіційному Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

"З'являється багато інформації про черги біля ТЦК. Це добре, що велика кількість людей вирішила оновити дані чи стати на облік. Але хочемо вам повідомити: Територіальні центри комплектування (ТЦК) працюють 24/7. Ви можете прийти у будь-який зручний для вас час", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що можна попередньо зателефонувати до ТЦК.

Нагадаємо, новий Закон про мобілізацію набере чинності вже від 18 травня. Однією з норм, яка стосується мільйонів українських чоловіків, є обов’язок оновити свої дані протягом 60 днів. Якщо не з'явився до ТЦК протягом цього часу, то центр звертається до поліції, яка вносить цю людину до відповідної бази розшуку.

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