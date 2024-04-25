В ВСУ отреагировали на очереди возле ТЦК

Командование Сухопутных войск Украины отреагировало на очереди у Территориальных центров комплектования и социальной поддержки

Сообщение появилось в официальном Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.

"Появляется много информации об очередях возле ТЦК. Это хорошо, что большое количество людей решило обновить данные или стать на учет. Но хотим вам сообщить: Территориальные центры комплектования (ТЦК) работают 24/7. Вы можете прийти в любое удобное для вас время", — говорится в сообщении.

Отмечается, что можно предварительно позвонить по телефону в ТЦК.

Напомним, новый Закон о мобилизации вступит в силу уже с 18 мая. Одной из норм, касающейся миллионов украинских мужчин, есть обязанность обновить свои данные в течение 60 дней. Если не явился в ТЦК в течение этого времени, то центр обращается в полицию, которая вносит этого человека в соответствующую базу розыска.

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