Закон о мобилизации: Минобороны рассказало о главных изменениях – инфографика

Новый закон о мобилизации вступит в силу 18 мая 2024 года.
Верховная Рада 11 апреля приняла в целом законопроект о мобилизации в Украине. Закон уже подписал президент Владимир Зеленский. Он вступит в силу 18 мая 2024 года.
Министерство обороны Украины обнародовало инфографику с основными положениями закона о мобилизации.
Речь идет, в частности, о мобилизации, демобилизации, отсрочке от призыва, военном учете и ограничении предоставления консульских услуг мужчинам за рубежом.
Напомним, консульства Украины прекращают предоставление услуг мужчинам призывного возраста – является ли это нарушением прав и как оправдываются в МИДе.
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