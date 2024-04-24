Какое оружие получит Украина от США и поможет ли это остановить наступление РФ — BBC

Пакет военной помощи Украине на сумму 61 млрд долларов был одобрен Сенатом США и направлен на стол президента Джо Байдена для подписания закона.

Итак, какое вооружение может получить Украина и какое значение оно может иметь в попытке остановить продвижение России? О подробностях пишет BBC.

Наиболее насущное оружие, в котором нуждается Украина, делится на три категории: системы противовоздушной обороны, ракеты средней и большой дальности и артиллерийские снаряды. Вот куда может быть ориентирована американская помощь в этих сферах.

Противовоздушная оборона

Отпор российской угрозы с неба жизненно важен для защиты городов и критически важных объектов инфраструктуры, таких как электростанции.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявил, что только в этом году Украину атаковали почти 1200 российских ракет, более 1500 беспилотников и 8500 управляемых бомб.

Украина имеет на вооружении различные системы, поставляемые Западом, начиная от запускаемых с плеча ракет малой дальности Stinger и заканчивая современными — и чрезвычайно дорогими — системами Patriot. Зеленский заявил, что нужно по меньшей мере еще семь Patriot или их эквивалентов.

Российским крылатым и баллистическим ракетам — в том числе переоборудованным ракетам класса "земля-воздух" С-300 и С-400 — вместе с сотнями беспилотников Shahed-136 иранского производства — трудно противостоять из-за огромного количества запущенных ракет.

Классическая тактика подавления противовоздушной обороны состоит в том, чтобы завалить ее целями, тем самым заняв их радиолокационные системы обнаружения и слежения и истощив запасы ракет.

Ракеты средней и большой дальности

Но война на земле жизненно важна. С октября Украина потеряла почти 583 квадратных километра своей восточной территории из-за российских войск, в основном из-за нехватки артиллерии, пишет BBC.

Высокомобильные артиллерийские ракетные системы ( HIMARS ) сыграли решающую роль для Украины, доставляя управляемые боеприпасы с мобильной платформы.

Прибыть на место, установить, открыть огонь и быстро переместиться дальше, прежде чем российские войска смогут обнаружить и атаковать пусковую установку. Ожидается, что Украина получит больше HIMARS и возможно больше танков и боевых машин пехоты Bradley.

Важно отметить, что версия тактических ракетных систем дальнего радиуса действия ( ATACMS ) армии США уже готова к передаче.

Более старые системы ATACMS находятся в стране с конца прошлого года, но новая версия может удвоить дальность до 300 км. Это позволит вести боевые действия в глубине аннексированного Крыма, который Россия использует как крупную военно-морскую базу, защищенную воздушными средствами, так и за ее пределами.

Артиллерийские снаряды

И не забывайте об основном оружии. Гаубицы М777 нуждаются в непрерывном питании 155-мм артиллерийскими снарядами.

С февраля 2022 года Соединенные Штаты отправили Украине 2 миллиона таких снарядов, и, вероятно, еще больше будет отправлено в этом последнем пакете.

У Соединенных Штатов есть то, что они называют "очень мощной логистической сетью", чтобы быстро доставить оружие туда — в течение нескольких дней, говорится в сообщении.

Скорее всего, поставки были перемещены поближе к Украине, и после передачи они официально станут собственностью Украины.

Но доставка оборудования на линию фронта, особенно артиллерийской техники, может занять многие дни или даже недели, поскольку российские войска продолжают наступать на востоке страны.

На прошлой неделе Россия заявила, что увеличит интенсивность ударов по логистическим центрам и складам, где сохраняется западное вооружение.

Истребители F-16

F-16 были приобретены еще до получения этого транша, но сейчас особенно важны, потому что они близки к вводу в эксплуатацию.

Украинские пилоты и экипажи продолжают подготовку по переоборудованию на западные самолеты F-16, которая продолжается в Румынии. Эти многоцелевые самолеты обеспечивают более мощный потенциал в классах "воздух-воздух" и "воздух-земля", тем самым потенциально улучшая украинскую противовоздушную оборону.

Дания, Нидерланды и США ожидают, что первый из десятков самолетов будет доставлен в Украину в течение нескольких месяцев. Москва относится к этому пренебрежительно, заявляя, что F-16 не будет иметь большого значения на поле боя и будет сбит российскими войсками.

Напомним, после подписания законопроекта о предоставлении Украине военной помощи Минобороны США доставят вооружение через несколько дней.

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Сенат США принял законопроект о помощи Украине