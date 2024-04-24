Грузия продлила безвизовое пребывание для украинцев – на какой срок

Правительство внесло изменения в постановление о списке стран, граждане которых могут въезжать в Грузию без визы.

Правительство Грузии увеличило срок безвизового пребывания граждан Украины на территории страны до трех лет.

Об этом пишет издание "Грузия Online".

Грузинское правительство внесло изменения в постановление №255 "Об утверждении списка стран, граждане которых могут въезжать в Грузию без визы" от 5 июня 2015 года. Согласно новой поправке, гражданам Украины разрешен въезд в Грузию без визы и пребывания в стране в течение полных трех лет.

В феврале 2023 года срок пребывания продлевали до двух лет.

По данным Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, на октябрь 2023 года в Грузии находилось около 27 тысяч украинцев.

Напомним, в Евростате рассказали, из каких стран ЕС массово уезжают украинские беженцы.

Читайте также ведущие новости дня: