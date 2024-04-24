Грузія подовжила безвізове перебування для українців – на який термін

Уряд вніс зміни до постанови про список країн, громадяни яких можуть в'їжджати до Грузії без візи.

Уряд Грузії збільшив термін безвізового перебування громадян України на території країни до трьох років.

Про це пише видання "Грузія Online".

Грузинський уряд вніс зміни до постанови №255 "Про затвердження списку країн, громадяни яких можуть в'їжджати до Грузії без візи" від 5 червня 2015 року. Відповідно до нової поправки, громадянам України дозволено в'їзд до Грузії без візи та перебування в країні протягом повних трьох років.

У лютому 2023 року термін перебування подовжували до двох років.

За даними Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців, станом на жовтень 2023 року в Грузії перебувало близько 27 тисяч українців.

Нагадаємо, у Євростаті розповіли, з яких країн ЄС масово виїжджають українські біженці.

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