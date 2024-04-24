Сенат США ухвалив законопроект про допомогу Україні

У Білому домі заявили, що президент Джо Байден підпише його негайно.

Сенат Сполучених Штатів ухвалив законопроект, який передбачає надання допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню, а також конфіскацію активів РФ.

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Відповідне голосування транслювалось на сайті Сенату.

За ухвалення законопроекту проголосували 79 сенаторів, проти висловились 18 законодавців.

В свою чергу у Білому домі заявили, що Джо Байден негайно підпише ухвалений Сенатом законопроект, щоб якнайшвидше відновити військову допомогу Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Білому домі пояснили, як розподілятимуть допомогу для України.

Крім того, ми раніше інформували, що лідер республіканців у Сенаті оцінив перспективи ухвалення допомоги Україні.

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