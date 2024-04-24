У Норвегії назвали допомогу Україні своїм пріоритетом

Україна потребує західної підтримки, бо без неї може опинитися у скрутному становищі.

Підтримка України у її протистоянні з російськими агресорами є пріоритетом для Норвегії на поточний рік.

Про це заявив Головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен, повідомляє Breaking Defense.

Він заявив, що Україна потребує західної підтримки, бо без неї може опинитися у скрутному становищі.

"Я сказав це в січні минулого року: я не бачу короткострокового військового рішення в Україні", - заявив він.

Крістофферсен заявив, що країни Заходу недостатньо інвестують у підтримку України і повинні нарощувати допомогу Збройним силам України.

Також військовий заявив, що наразі Україна потребує постачання додаткових систем ППО і Норвегія може надати підтримку у цій сфері.

Крістофферсен додав, що він вражений від успіхів ЗСУ попри те, що вони відчувають серйозний дефіцит зброї, але додав, що російські агресори також прогресують.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Норвегія планує передати Україні 22 винищувачі F-16.

Крім того, ми раніше інформували, що Норвегія виділить понад 150 млн доларів для допомоги Україні.

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