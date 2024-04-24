У Білому домі пояснили, як розподілятимуть допомогу для України

У Байдена заявили, що через затягування з допомогою на фронті в Україні виникли проблеми.

Сполучені Штати сконцентрують увагу на забезпеченні ЗСУ всім необхідним після того, як законопроект про підтримку України набере чинності.

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що після вирішення нагальних потреб увага буде зосереджена на забезпеченні довгострокової стратегії Києва щодо відсічі агресії РФ.

"Путін вважає, що може тягнути час, тож маємо спробувати надолужити частину цього часу. Отже, щойно президент отримає законопроект на свій стіл та підпише його, ви побачите, що ми надамо ті можливості, які їм (українській стороні – ред.) найбільше потрібні зараз", - зазначив Кірбі.

Він заявив, що вже після осені Сполучені Штати продовжать спілкування з українською стороною про те, якою є довгострокова стратегія Києва щодо протистояння російським агресорам, від чого будуть залежати наступні пакети допомоги.

Крім того, він підтвердив, що через затягування з допомогою на фронті в Україні виникли проблеми. Кірбі запевнив, що президент Джо Байден підпише законопроект про допомогу Україні одразу після того, як він потрапить до Білого дому.

"Я також можу вас запевнити, що дуже швидко після цього ви побачите перший пакет допомоги в галузі безпеки для України", - зазначив представник адміністрації США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США готують пакет зброї для України на мільярд доларів.

Крім того, ми раніше інформували, що Німеччина тисне на США щодо відправлення Україні ще однієї системи Patriot.

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