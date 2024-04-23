Законопроєкт про допомогу Україні: як проголосували у Сенаті США

Тепер має бути обговорення, що може тривати до 30 годин.

У Сенаті США відбулося процедурне голосування щодо законопроєкту про допомогу Україні.

Про це повідомляє The Guardian.

Законопроєкт отримав 80 голосів "за" і 19 "проти". Після цього почнеться обговорення, воно може тривати до 30 годин.

Посол України у США Оксана Маркарова уточнила, що Сенат підтримав пропозицію лідера демократів Ч. Шумера щодо припинення дебатів по суті законопроєкту про пакет міжнародної допомоги США, який включає Україну. Це рішення підтримали 80 сенаторів (при необхідних 60), проти проголосували 19.

"Це рішення розпочинає 30-годинний період виступів сенаторів, в якому один сенатор може виступати до 1 години. Фактична тривалість філібастера залежатиме від кількості сенаторів, які братимуть у ньому участь. Це відкриє можливість для фінального голосування за законопроєкт", – наголосила вона.

Нагадаємо, у США можуть і не надати Україні зброю і техніку на всю суму, передбачену в законопроєкті щодо допомоги Україні. Про це йшлося раніше у заяві пані посла України у США Оксани Маркарової.

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