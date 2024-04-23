Законопроект о помощи Украине: как проголосовали в Сенате США

Теперь должно быть обсуждение, которое может занять до 30 часов.

В Сенате США состоялось процедурное голосование по законопроекту о помощи Украине.

Об этом сообщает The Guardian.

Законопроект получил 80 голосов "за" и 19 "против". После этого начнется обсуждение, оно может занять до 30 часов.

Посол Украины в США Оксана Маркарова уточнила, что Сенат поддержал предложение лидера демократов Ч. Шумера о прекращении дебатов по существу законопроекта о пакете международной помощи США, включающем Украину. Это решение поддержали 80 сенаторов (при необходимых 60), против проголосовали 19.

"Это решение начинает 30-часовой период выступлений сенаторов, в котором один сенатор может выступать до 1 часа. Фактическая продолжительность филибастера будет зависеть от количества участвующих в нем сенаторов. Это откроет возможность для финального голосования за законопроект", — подчеркнула она.

Напомним, в США могут и не предоставить Украине оружие и технику на всю сумму, предусмотренную в законопроекте о помощи Украине. Об этом говорилось ранее в заявлении госпожи посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

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