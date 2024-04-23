Що найбільше налякало Путіна перед інавгурацією: думка опозиціонера

Не виключено, що по Кремлю цього дня полетять безпілотники.

Володимир Путін дуже обурений рішенням США про фінансову допомогу для України, яка може змінити ситуацію на фронті. Диктатор дуже боявся цього перед інавгурацією.

Таку думку 24 Каналу озвучив експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

"Путіну вже зіпсували інавгурацію самим фактом, що за допомогу для України проголосували", – відзначив Сергій Жирнов.

У РФ істерика

Рішення Штатів викликало справжню істерику в Росії. Як акцентує Жирнов. Там розуміли, що це станеться, тож морально готувалась до цього. Втім у Кремлі була надія, що політична боротьба між Джо Байденом і Дональдом Трампом затягнеться надовго – до виборів у США 5 листопада 2024 року.

"Путін сподівався, що ніякий пакет допомоги для України не надійде. Але неочікувано для Кремля за нього проголосували. Психологічний вплив цього рішення вже є", – наголосив він.

За припущенням ексспівробітника КДБ, під час інавгурації Путіна по Кремлю можуть вдарити безпілотники, як це було 3 травня 2023 року.

"Буде смішно, якщо Путін їхатиме на своє броньованому авто до Кремля, і до нього туди прилетять безпілотники", – зауважив експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії.

Раніше йшлося про те, що за останні два тижні від російського президента Володимира Путіна не видно і сліду. Його раптове зникнення може бути причиною підготовки до інавгурації.

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