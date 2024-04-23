Удар по Дніпропетровщині: зросло число постраждалих (фото)

Наразі відомо вже про вісьмох потерпілих.

Зросло число постраждалих унаслідок ракетного удару по Дніпровському району Дніпропетровщини 23 квітня.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, станом на зараз відомо вже про вісьмох потерпілих.

Зокрема, з пораненнями у важкому стані перебуває 23-річна дівчина. У неї відкрита черепно-мозкова травма.

Також постраждали троє чоловіків – 32, 43 та 47 років. Їхній стан середній. Двоє з них – в лікарні.

Атаки на Нікопольщину

Крім того, росіяни продовжували обстрілювати Нікопольщину. За сьогодні ворог 5 разів вів обстріли з артилерії. Понад 15 разів вдарив дронами-камікадзе. І тричі скидав снаряди з БпЛА.

Обстріли пелися по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській сільській громадам. Постраждали двоє людей.

Пошкоджені п’ятиповерхівка, 16 приватних будинків і 5 господарських споруд. Серед понівеченого – адмінбудівля, інфраструктурний об’єкт, магазин, авто. Зачепило газогін й лінії електропередач. Наслідки атак ще уточнюються.

Фото наслідків сьогоднішнього удару по Дніпропетровщині