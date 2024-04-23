Коли закінчиться війна в Україні: передбачення екзорцистки

Ченеленка, екзорцистка Ісіта Гайя передбачає, що до кінця 2024 року активна фаза війни в Україні може закінчитись. Росію ж очікує покарання - їхні міста і далі йтимуть під воду.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Поговоримо".

Ісіта Гайя прогнозує покращення ситуації в Україні через допомогу від інших держав. Вона наголосила, що зараз тривають тяжкі часи, проте вони уже завершуються.

"Тобто я бачу, що така важка воєнна стадія має закінчитись 2024 року. Звичайно, території, які були під гнітом Росії потребують більшої уваги і більшого часу. Але найважча ситуація має завершитись до кінця цього року. Найважча енергія має піти до кінця цього року", - сказала ченелерка.

Ісіта Гайя зазначила, що перемога - це одна із можливостей закінчення війни. Проте можливі також і перемовини.

"Важливо - це те, що українці мають більше не гинути. Люди мають перестати боятися, що прилетить бомба. Як це відбуватиметься - це не важливо", - сказала вона

Вона зазначила, що 2024 рік - це не тільки "кармічний рік", а й рік Дракона. Вона додала, що цей рік асоціюється з водою і зауважила, що такі катаклізми уже стались у Росії.

"Ось ці підтоплення, масові підтоплення у різних країнах, регіонах, містах, вони свідчать, що фаза війни переходить до завершення", - сказала екзорцистка.

Вона наголосила, що підтоплення у РФ - це лише початок, далі буде ще гірше.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова за допомогою карт Таро зробила передбачення стосовно "співпраці Росії та НАТО". Вона вважає, що йдуть таємні переговори.

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