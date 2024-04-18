Коли в Україні буде полегшення на фронті: передбачення ченелерки

Ченелерка Ісіта передбачила, що навесні ситуація в Україні буде складною. Вона зазначила, що покращення варто очікувати лише влітку.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Астрофеномен".

Ченелерка Ісіта каже, що весна буде складним періодом для України, покращення ситуації варто очікувати лише влітку.

"Друга половина квітня, як і весна, будуть тяжкими для України. Квітень, травень – це важкі місяці, тому що в травні святкували День перемоги у Другій світовій війни. І до цього часу Росія робитиме наступ. Влітку такого наступу не буде, буде заморожування, призупинення такого наступу, активних бойових дій не буде. Але навесні нам варто очікувати значної агресії з боку Росії", – сказала Ісіта.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астролог назвав дуже небезпечну для України дату.

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