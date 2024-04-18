Астролог назвав дуже небезпечну дату для України

Астролог зробив передбачення на 9 травня.
Астролог Володимир Бадиян вважає, що 9 травня - це дуже небезпечна дата для України. Він зазначив, що до цього дня окупанти тиснутимуть на фронті та обстрілюватимуть українські міста.
Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Астрофеномен".
Астролог вважає, що 9 травня - це сакральна дата для кремлівського диктатора. І на цей день є загроза наступу та терактів в Україні.
"Нам буде досить важко 9 травня. Бо накази Путіна справді є. Але я думаю, що і Часів Яр та інші у небезпеці. До 9 травня вони захочуть щось захопити. Буде тяжко. Цього дня є небезпека і для інфраструктури. Бо це число дуже складне", - сказав Володимир Бадиян.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, тарологиня передбачила закінчення війни в Україні.
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