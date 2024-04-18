Астролог назвал очень опасную дату для Украины

Астролог Владимир Бадиян считает, что 9 мая – это очень опасная дата для Украины. Он отметил, что до этого дня оккупанты будут давить на фронте и будут обстреливать украинские города.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-канала "Астрофеномен".

Астролог считает, что 9 мая – это сакральная дата для кремлевского диктатора. И в этот день есть угроза наступления и терактов в Украине.

"Нам будет довольно тяжело 9 мая. Потому что приказы Путина действительно есть. Но я думаю, что и Часов Яр и другие в опасности. До 9 мая они захотят что-то захватить. Будет тяжело. В этот день есть опасность и для инфраструктуры. Потому что это число очень сложное", — сказал Владимир Бадиян.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, таролог предусмотрела окончание войны в Украине.

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