Зеленский объяснил, кого и почему боится Путин

Президент РФ Владимир Путин очень сильно опасается украинцев. Дело в том, что он сам в себе неуверенный человек.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Как утверждает главнокомандующий, уверенные люди с большой армией, большое государство с такими недрами – ядерным оружием не угрожают миру.

"Смелые люди ядерным оружием не угрожают цивилизации, существованию Земли, фактически всему живому. Поэтому для меня психотип этого типа абсолютно ясен. Понимая это, мы должны крепко стоять на своем", — подчеркнул украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что Путина нужно "спустить с неба на землю".

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