Украина готовит новые договоры о гарантиях безопасности - Зеленський

У Украины есть поддержка Европейского Союза, она поддержана лидерами Европы, но этого недостаточно.

Украина ведет переговоры с рядом стран по подписанию двустороннего договора безопасности.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что у Украины есть поддержка Европейского Союза, она поддержана лидерами Европы, но этого недостаточно.

"Вторая поддержка — это наши двусторонние отношения и двусторонние договоры о гарантиях безопасности. У нас уже 9 договоров, мы приближаемся к важному договору с США, и после того, как мы пройдем Конгресс, я считаю, что мы его дожмем и пройдем положительно, мы придем к этому мощному соглашению с США. В каждом из двусторонних соглашений есть поддержка Украины. .

Он отметил, что в двусторонних соглашениях есть весь объем этой помощи.

"Пример Германии яркий, один из подписанных документов с Германией – 7 миллиардов в год. Для Украины это очень серьезная поддержка, и она разная", — заявил Зеленский.

Он отметил, что Украина планирует дальше подписывать гарантии безопасности, в частности, со странами Балтии.

"Я думаю, что мы в апреле можем иметь такой результат с одной из стран. Думаю, что мы можем иметь мощный результат по гарантиям безопасности в мае. У нас есть несколько договоров. Думаю, в мае-июне мы выйдем на договоры не только с США, а с северными странами. Мы готовимся к шведам, готовимся в Норвегию", — заявил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что глава ОП Андрей Ермак рассказал о будущем договоре безопасности между Украиной и США.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина подписала соглашение о безопасности с Латвией.

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