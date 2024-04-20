Україна готує нові договори про гарантії безпеки — Зеленський

Україна веде переговори з низкою країн щодо підписання двостороннього безпекового договору.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що Україна має підтримку Європейського Союзу, вона підтримана лідерами Європи, але цього недостатньо.

"Друга підтримка — це наші двосторонні відносини і двосторонні договори про гарантії безпеки. У нас вже 9 договорів, ми наближаємося до важливого договору зі США, і після того, як ми пройдемо Конгрес, я вважаю, що ми його дотиснемо і пройдемо позитивно, ми прийдемо до цієї потужної угоди зі США. У кожній з двосторонніх угод є підтримка України. Я хотів би, щоб люди розуміли, що це не тільки мілітарі підтримка — це гуманітарні аспекти, відновлення, фінансова, енергетична після всіх ударів Росії", - заявив президент.

Він зазначив, що у двосторонніх угодах є весь об'єм цієї допомоги.

"Приклад Німеччини яскравий, один з підписаних документів з Німеччиною - 7 мільярдів на рік. Для України це дуже серйозна підтримка, і вона різна", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що Україна планує далі підписувати гарантії безпеки, зокрема з країнами Балтії.

"Я думаю, що ми у квітні можемо мати такий результат з однією з країн. Думаю, що ми можемо мати потужний результат щодо гарантій безпеки у травні. У нас є кілька договорів. Думаю, в травні-червні ми вийдемо на договори не тільки зі США, а з північними країнами. Ми готуємось до шведів, готуємося до Норвегії", - заявив президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова ОП Андрій Єрмак розповів про майбутній безпековий договір між Україною та США.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна підписала безпекову угоду з Латвією.

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