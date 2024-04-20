Україна готує нові договори про гарантії безпеки — Зеленський

Україна має підтримку Європейського Союзу, вона підтримана лідерами Європи, але цього недостатньо.
Україна веде переговори з низкою країн щодо підписання двостороннього безпекового договору.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що Україна має підтримку Європейського Союзу, вона підтримана лідерами Європи, але цього недостатньо.
"Друга підтримка — це наші двосторонні відносини і двосторонні договори про гарантії безпеки. У нас вже 9 договорів, ми наближаємося до важливого договору зі США, і після того, як ми пройдемо Конгрес, я вважаю, що ми його дотиснемо і пройдемо позитивно, ми прийдемо до цієї потужної угоди зі США. У кожній з двосторонніх угод є підтримка України. Я хотів би, щоб люди розуміли, що це не тільки мілітарі підтримка — це гуманітарні аспекти, відновлення, фінансова, енергетична після всіх ударів Росії", - заявив президент.
Він зазначив, що у двосторонніх угодах є весь об'єм цієї допомоги.
"Приклад Німеччини яскравий, один з підписаних документів з Німеччиною - 7 мільярдів на рік. Для України це дуже серйозна підтримка, і вона різна", - заявив Зеленський.
Він зазначив, що Україна планує далі підписувати гарантії безпеки, зокрема з країнами Балтії.
"Я думаю, що ми у квітні можемо мати такий результат з однією з країн. Думаю, що ми можемо мати потужний результат щодо гарантій безпеки у травні. У нас є кілька договорів. Думаю, в травні-червні ми вийдемо на договори не тільки зі США, а з північними країнами. Ми готуємось до шведів, готуємося до Норвегії", - заявив президент.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова ОП Андрій Єрмак розповів про майбутній безпековий договір між Україною та США.
Крім того, ми раніше інформували, що Україна підписала безпекову угоду з Латвією.
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