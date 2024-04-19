Зеленский посетил Донбасс: что известно

В пятницу, 19 апреля, президент совершил поездку в Донетчину. Зеленский посетил наших защитников, проходящих лечение в медицинской роте 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Также лидер пообщался с бойцами, отметив их государственными наградами.

Об этом главнокомандующий сообщил в Telegram.

Зеленский встретился с бойцами Донецкой области и провел совещание по ситуации в регионе

"Ценим работу наших медиков. Спасибо, что прилагаете все усилия ради жизней наших воинов, за то, что лечите наших бойцов и служите Украине!", — подчеркнул президент.

Как отмечается, Зеленский также:

провел совещание по ситуации с безопасностью в регионе и защите людей;

заслушал доклады генерала Содоля, главы ОВА Филашкина, руководителей управлений СБУ и Нацполиции;

осмотрел строительство фортификаций, ведь на этом направлении должно быть сосредоточено максимум усилий.

"Благодарю всех, кто защищает наше государство и людей. Спасибо каждому и каждому, кто ежедневно работает ради Украины", – отметил лидер.

Ранее Зеленский отреагировал на мощные ракетные удары по Днепру и области.

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