Зеленский посетил Донбасс: что известно

Ситуация в регионе остается сложной.
В пятницу, 19 апреля, президент совершил поездку в Донетчину. Зеленский посетил наших защитников, проходящих лечение в медицинской роте 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Также лидер пообщался с бойцами, отметив их государственными наградами.
Об этом главнокомандующий сообщил в Telegram.
"Ценим работу наших медиков. Спасибо, что прилагаете все усилия ради жизней наших воинов, за то, что лечите наших бойцов и служите Украине!", — подчеркнул президент.
Как отмечается, Зеленский также:
- провел совещание по ситуации с безопасностью в регионе и защите людей;
- заслушал доклады генерала Содоля, главы ОВА Филашкина, руководителей управлений СБУ и Нацполиции;
- осмотрел строительство фортификаций, ведь на этом направлении должно быть сосредоточено максимум усилий.
"Благодарю всех, кто защищает наше государство и людей. Спасибо каждому и каждому, кто ежедневно работает ради Украины", – отметил лидер.
Ранее Зеленский отреагировал на мощные ракетные удары по Днепру и области.
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