Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: где будут сильные шквалы

Объявлен I уровень опасности.
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в пятницу, 19 апреля. Штормовое предупреждение объявлено в некоторых областях на севере.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
"В ближайшие часы с содержанием до конца суток 19 апреля в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях порывы ветра 15-20 м/с", — говорится в сообщении.
Объявлен I уровень опасности, желтый.
Как сообщалось, Украина накрыла сильное похолодание. Синоптики предупреждали об осадках. На большинстве территорий страны днем температура составит 8-13° тепла.