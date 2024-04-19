Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: где будут сильные шквалы

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в пятницу, 19 апреля. Штормовое предупреждение объявлено в некоторых областях на севере.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"В ближайшие часы с содержанием до конца суток 19 апреля в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях порывы ветра 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях 19 апреля. / Фото: Укргидрометцентр

Как сообщалось, Украина накрыла сильное похолодание. Синоптики предупреждали об осадках. На большинстве территорий страны днем температура составит 8-13° тепла.

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