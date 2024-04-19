Синоптики попереджають про погіршення погоди: де будуть сильні шквали

Синоптики попереджають про погіршення погоди у п'ятницю, 19 квітня. Штормове попередження оголошено у деяких областях на півночі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 19 квітня у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища 19 квітня. / Фото: Укргідрометцентр

Як повідомлялося, Україну накрило сильне похолодання. Синоптики попереджали про опади. На більшості території країни вдень температура становитиме 8-13° тепла.

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