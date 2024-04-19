Синоптики попереджають про погіршення погоди: де будуть сильні шквали

Оголошено І рівень небезпеки.
Синоптики попереджають про погіршення погоди у п'ятницю, 19 квітня. Штормове попередження оголошено у деяких областях на півночі.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 19 квітня у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.
Як повідомлялося, Україну накрило сильне похолодання. Синоптики попереджали про опади. На більшості території країни вдень температура становитиме 8-13° тепла.