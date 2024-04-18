Синоптики попереджають про сильні заморозки: де і коли суттєво знизиться температура

В регіонах очікують небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

Синоптики попереджають про суттєве погіршення погоди та зниження температури в Україні. Так, у низці регіонів очікуються заморозки.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні. Значно похолодає в регіонах протягом наступних двох днів - 19-20 квітня. У деяких областях оголошено І рівень небезпеки, жовтий, а в деяких - ІІ рівень небезпеки, помаранчевий.

Вночі 19 квітня у західних областях на поверхні ґрунту будуть заморозки 0-5°. На Закарпатті сильні заморозки - 0-3°. Крім того, вночі 20 квітня у західних, північних та центральних областях - сильні заморозки 0-3°.

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища 19 квітня. / Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища 20 квітня.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Птуха повідомляла, що протягом найближчих днів в Україні значно похолодає. Зокрема, на дощову погоду вплинуть атмосферні фронти, пов’язані зі скандинавським циклоном.

Читайте також: