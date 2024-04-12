Чи буде літо-2024 аномально спекотним в Україні: прогноз метеорологині

Якщо раніше йшлося про те, що літо може бути найспекотнішим, то зараз про це обережніше йдеться.

Літо в Україні 2024 року може бути спекотним, але не рекордно. З одного доку, на це впливає стан океанів, а з іншого – на планету впливатиме активна сонячна радіація.

Про це розповіла кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух, повідомляє УНІАН.

Літо 2024 року – погода

Метеорологиня повідомила, що і за розрахунками, і за експертними оцінками, літо 2024 року в Україні може бути спекотним.

Також читайте Європою поширюється нова хвиля пилу із Сахари: що відомо

"Але, якщо до цього йшлося про те, що воно може бути найспекотнішим, то зараз більш обережно йдеться про це. Можливо, що це літо і не виявиться найбільш спекотним. Хоча буде досить таки теплим", – розповіла Балабух.

Вона пояснила, що така ситуація пов'язана з кількома чинниками. Так, на процеси такого великого масштабу, які мають вплив на циркуляцію атмосфери протягом тривалого періоду, впливає стан океанів.

"І одне з таких явищ, яке спостерігається в океані, – це південне коливання. Тобто в екваторіальних широтах Тихого океану у нас спостерігається "Ель-Ніньйо" і "Ла-Нінья" – підвищення або охолодження екваторіальних вод, які суттєво впливають потім на циркуляцію", – розповіла експертка.

Зараз ці аномально високі температури, які фіксуються і в Україні, зумовлені додатною фазою "Ель-Ніньйо". Як правило, в роки "Ель-Ніньйо" – досить високі температури повітря в наших помірних широтах.

Читайте провідні новини дня:

"Зараз ми бачимо, що фаза "Ель-Ніньйо" закінчується і дуже стрімко температура океану починає охолоджуватися. Тобто ми переходимо в нейтральну фазу і, можливо, завдяки цьому температура повітря може дещо знизитися", – пояснила метеорологиня.

Ще один фактор, який відіграє велику роль, – природні чинники, які впливають на температуру повітря. Один із них – це сонячна радіація.

"Ви знаєте про ці цикли сонячні? 11-річні. То от зараз у нас спостерігається 25-й цикл сонячної радіації. І відповідно, до жовтня буде відзначатися максимальна активність. І от можливо, що цей чинник також вплине на те, що температура повітря влітку може бути вищою за норму", – пояснила Балабух.

Прогноз погоди в Україні до кінця весни

Метеорологиня розповіла, що погода у квітні в Україні надалі буде дуже теплою. У середньому температура повітря може на 2-4 градуси перевищувати норму та навіть більше. А найбільш аномальна погода очікується протягом цього тижня.

Погода у травні в Україні: також переважатимуть вищі температури повітря, ніж зазвичай. Але тепло може бути не настільки аномально високим, як у квітні.

Нагадаємо, експерти з Китайської академії метеорологічних наук склали мапи з трьома районами, які можуть бути охоплені рекордною спекою цього року. Головна причина спеки – "Ель-Ніньйо".

Читайте також: