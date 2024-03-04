Вчені назвали три райони, які цього року накриє нестерпна спека

Експерти з Китайської академії метеорологічних наук склали мапи, де показано три райони, які, найімовірніше, будуть охоплені рекордною спекою цього року. Основною причиною неймовірної спеки називають Ель-Ніньйо, яке сприяє підвищенню температури моря, що спостерігається останні кілька років.

Про це пише Daily Mail.

Результати дослідження показують, що Бенгальська затока, Філіппіни та Карибське море, ймовірно, постраждають від рекордної спеки до червня цього року. На жаль, це не означає, що люди, які проживають в інших районах планети опиняться в безпеці.

Команда також виявила, що існує 90% ймовірність того, що за той самий період відбудеться рекордна глобальна середня приземна температура. Одним із ключових чинників кліматичних відмінностей в усьому світі називають Ель-Ніньйо, що змінює погоду в усьому світі та створює ще більший тиск на кліматичну систему Землі та підвищення її середньої глобальної температури.

Крім того, цього року світ може зазнати більшого ризику екстремальних погодних явищ. Наприклад, на Алясці існує ризик танення льодовиків і вічної мерзлоти, що призведе до підвищення моря і потенційного виходу з-під контролю потепління. Водночас в Амазонії виникне підвищений ризик виникнення екстремальних лісових пожеж. Також учені побоюються, що цілорічні хвилі тепла стануть інтенсивнішими та небезпечнішими — у результаті під загрозою опиниться більша кількість людей.

Раніше повідомлялося, що Земля наближається до критичного порогу, але людство ще має силу обмежити довгострокове потепління. Вчені прогнозують, що 2024 рік стане першим в історії, коли середня температура планети перевищить поріг у 1,5°C, якщо порівняти з доіндустріальним.

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