Удар по Одещині безпілотниками: скільки ППО збила ворожих цілей

Минулося без жертв та постраждалих.

У ніч проти 5 березня окупанти знову влаштували атаку по Україні.

Це повідомили у Повітряних силах України.

Ворог випустив 22 ударних безпілотники типу "Shahed" – райони пусків Балаклава – Крим.

"У результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 18 "Шахедів" у межах Одеської області", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області лунала повітряна тривога. Повітряні сили попередили про небезпеку. Також звучали вибухи - працювала ППО.

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