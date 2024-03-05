Удар по Одещині безпілотниками: скільки ППО збила ворожих цілей

Минулося без жертв та постраждалих.
У ніч проти 5 березня окупанти знову влаштували атаку по Україні.
Це повідомили у Повітряних силах України.
Ворог випустив 22 ударних безпілотники типу "Shahed" – райони пусків Балаклава – Крим.
"У результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 18 "Шахедів" у межах Одеської області", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Одеській області лунала повітряна тривога. Повітряні сили попередили про небезпеку. Також звучали вибухи - працювала ППО.
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