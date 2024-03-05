Одеську область атакували безпілотники: пролунали вибухи, спрацювала ППО

Одещину атакували ворожі безпілотники у ніч проти 5 березня.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Також ЗМІ заявили про те, що в області та самій Одесі пролунали вибухи.

Інформацію про роботу ППО підтвердили Сили оборони півдня.

"Іде бойова робота сил ППО! Не заважайте! Не фільмуйте і не викладайте!", - йдеться у повідомленні.

Пізніше йшлося про те, що БпЛА перебувають у Біляївському районі, Одеської області, курс західний, а також є БпЛА в акваторії Чорного моря, що рухаються у напрямку Київського району, Одеської області.

Перебувайте в укриттях, не підходьте до вікон. Потурбуйтеся про свою безпеку та безпеку ваших близьких.

"Перебувайте в укриттях в Одесі Ворог атакує, ми працюємо" - повідомляють Сили оборони півдня.

"Не допомагайте ворогу! Не заважайте Силам оборони! Бережіть себе!", - наголосили українські військові.

Пізніше в Одесі пролунала нова низка вибухів.

Раніше на тлі удару РФ по Одесі Володимир Зеленський закликав світ реагувати на кожен прояв російського зла.

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