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Одеську область атакували безпілотники: пролунали вибухи, спрацювала ППО

Одеську область атакували безпілотники: пролунали вибухи, спрацювала ППО

Одесу вкотре атакують ворожі безпілотники / Фото: ТСН.ua

Розпочалася чергова тривожна ніч для українців.

Одещину атакували ворожі безпілотники у ніч проти 5 березня. 

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Також ЗМІ заявили про те, що в області та самій Одесі пролунали вибухи.

Інформацію про роботу ППО підтвердили Сили оборони півдня. 

"Іде бойова робота сил ППО! Не заважайте! Не фільмуйте і не викладайте!", - йдеться у повідомленні. 

Пізніше йшлося про те, що БпЛА перебувають у Біляївському районі, Одеської області, курс західний, а також є БпЛА в акваторії Чорного моря, що рухаються у напрямку Київського району, Одеської області.

Перебувайте в укриттях, не підходьте до вікон. Потурбуйтеся про свою безпеку та безпеку ваших близьких. 

"Перебувайте в укриттях в Одесі Ворог атакує,  ми працюємо" - повідомляють Сили оборони півдня. 

"Не допомагайте ворогу! Не заважайте Силам оборони! Бережіть себе!", - наголосили українські військові. 

Пізніше в Одесі пролунала нова низка вибухів. 

Раніше на тлі удару РФ по Одесі Володимир Зеленський закликав світ реагувати на кожен прояв російського зла.

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