Одеську область атакували безпілотники: пролунали вибухи, спрацювала ППО

Розпочалася чергова тривожна ніч для українців.
Одещину атакували ворожі безпілотники у ніч проти 5 березня.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
Також ЗМІ заявили про те, що в області та самій Одесі пролунали вибухи.
Інформацію про роботу ППО підтвердили Сили оборони півдня.
"Іде бойова робота сил ППО! Не заважайте! Не фільмуйте і не викладайте!", - йдеться у повідомленні.
Пізніше йшлося про те, що БпЛА перебувають у Біляївському районі, Одеської області, курс західний, а також є БпЛА в акваторії Чорного моря, що рухаються у напрямку Київського району, Одеської області.
Перебувайте в укриттях, не підходьте до вікон. Потурбуйтеся про свою безпеку та безпеку ваших близьких.
"Перебувайте в укриттях в Одесі Ворог атакує, ми працюємо" - повідомляють Сили оборони півдня.
"Не допомагайте ворогу! Не заважайте Силам оборони! Бережіть себе!", - наголосили українські військові.
Пізніше в Одесі пролунала нова низка вибухів.
Раніше на тлі удару РФ по Одесі Володимир Зеленський закликав світ реагувати на кожен прояв російського зла.
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