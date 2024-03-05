Одесскую область атаковали беспилотники: раздались взрывы, сработало ПВО

Одещину атаковали вражеские беспилотники в ночь на 5 марта.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

Также СМИ заявили о том, что в области и самой Одессе раздались взрывы.

Информацию о работе ПВО подтвердили Силы обороны юга.

"Идет боевая работа сил ПВО! Не мешайте! Не снимайте и не выкладывайте!", — говорится в сообщении.

Позже речь шла о том, что БПЛА находятся в Беляевском районе, Одесской области, курс западный, а также БПЛА в акватории Черного моря, двигающиеся в направлении Киевского района, Одесской области.

Находитесь в укрытиях, не подходите к окнам. Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности ваших близких.

"Находитесь в укрытиях в Одессе Враг атакует, мы работаем" — сообщают Силы обороны юга.

"Не помогайте врагу! Не мешайте Силам обороны! Берегите себя!", — подчеркнули украинские военные.

Позже в Одессе раздался новый ряд взрывов.

Ранее на фоне удара РФ по Одессе Владимир Зеленский призвал мир реагировать на каждое проявление российского зла.

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