Удар по Одесчине беспилотниками: сколько ПВО сбила враждебных целей

Обошлось без жертв и пострадавших.

В ночь на 5 марта оккупанты снова устроили атаку по Украине.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Враг выпустил 22 ударных беспилотника типа "Shahed" – районы пусков Балаклава – Крым.

"В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 18 "Шахедов" в пределах Одесской области", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одесской области звучала воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об опасности. Также звучали взрывы – работала ПВО.

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