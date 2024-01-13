Земля перетне небезпечну межу: скільки часу є у людства

Земля наближається до критичного порогу, але людство ще має силу обмежити довгострокове потепління. Вчені прогнозують, що 2024 рік стане першим в історії, коли середня температура планети перевищить поріг у 1,5°C, якщо порівняти з доіндустріальним.

Про це пише Science Alert.

Планета невблаганно нагрівається і це стосується не тільки суші, а й океанів — вони буквально закипають, як і все живе в них. У зоні ризику опинилися тропічні коралові рифи, які, як вважається, містять більше видів, ніж будь-яка інша екосистема планети.

За сданими вчених, корали пристосувалися жити в певному температурному діапазоні, а тому занадто високі температури протягом тривалого періоду часу можуть знебарвити їх. Зрештою коралові рифи можуть просто померти.

Прогнози вчених свідчать про те, що досягнення температурного порога в 1,5°C призведе до загибелі 99% рифів — ці екосистеми зазнаватимуть впливу нестерпної спеки. Інші дослідження також прогнозують, що досягнення порога в 1,5°C поставить під загрозу існування 15% усіх видів, що мешкають в океані. Якщо ми подолаємо рубіж у 2,5°C, кількість постраждалих видів збільшиться вдвічі.

При досягненні порога в 1,5°C людство ризикує спровокувати хвилі тепла настільки інтенсивні, що вони перевершать здатність людського тіла охолоджуватися. Планета може нагрітися до такої міри, що людська фізіологія просто не витримає таких температур.

Учені зазначають, що в різних регіонах планети потепління відбувається з різною швидкістю, а тому в деяких країнах цей поріг може бути подоланий швидше, ніж в інших.

Крім того, на планету чекають більш катастрофічні шторми й руйнування крижаних щитів.

Раніше вчені повідомили, що через зміну клімату Земля наблизилася перетнути у цьому столітті низку переломних точок, які позначатимуть незворотний перехід до нового стану екосистем на планеті, навіть за усунення фактору, що до нього призвів.

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