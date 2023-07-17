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У Китаї зафіксували новий температурний рекорд

У Китаї зафіксували новий температурний рекорд

У Китаї спека б'є рекорди / Фото: Associated Press

Рекордна спека зберігатиметься ще щонайменше пʼять днів.

На північному заході Китаю 16 липня температура перевищила +52 °С — це новий рекорд для країни.

Про це пише Reuters.

Китайське видання Xinjiang Daily повідомило, що температура в селищі Саньбао в западині Турпан у Сіньцзяні піднялася до +52,2 °C. Очікують, що рекордна спека зберігатиметься ще щонайменше пʼять днів. Температура побила попередній рекорд +50,3 °C, зафіксований 2015 року.

Рекордна температура у Китаї спричинила проблеми з електромережами та посівами, а також підвищила ймовірність повторення минулорічної посухи, яка стала найсильнішою за останні 60 років.

Нагадаємо, Всесвітня метеорологічна організація 10 липня повідомила, що початок липня 2023 року став найспекотнішим тижнем за всю історію спостережень на планеті.

Раніше Служба моніторингу клімату Європейського Союзу Copernicus повідомляла, що останні вісім років були найтеплішими за всю історію спостережень. 2022 рік став пʼятим серед найтепліших років від початку ведення записів у ХІХ столітті. За даними Copernicus, найспекотнішими роками були 2016, 2017, 2019 та 2020 роки.

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