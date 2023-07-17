В Китае зафиксировали новый температурный рекорд

Рекордная жара будет сохраняться еще не менее пяти дней.

На северо-западе Китая 16 июля температура превысила +52 °С – это новый рекорд для страны.

Об этом пишет Reuters.

Китайское издание Xinjiang Daily сообщило, что температура в поселке Саньбао во впадине Турпан в Синьцзяне поднялась до +52,2 °C. Ожидается, что рекордная жара сохранится еще не менее пяти дней. Температура побила предыдущий рекорд +50,3 °C, зафиксированный в 2015 году.

Рекордная температура в Китае вызвала проблемы с электросетями и посевами, а также повысила вероятность повторения прошлогодней засухи, которая стала самой сильной за последние 60 лет.

Напомним, Всемирная метеорологическая организация 10 июля сообщила, что начало июля 2023 года стало самой жаркой неделей за всю историю наблюдений на планете.

Ранее Служба мониторинга климата Европейского Союза Copernicus сообщала, что последние восемь лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений. 2022 год стал пятым среди самых теплых годов с начала ведения записей в XIX веке. По данным Copernicus, самыми жаркими годами были 2016, 2017, 2019 и 2020 годы.

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