В непризнанном Приднестровье в ночь на 17 июля в собственном доме убили лидера коммунистической партии Олега Хоржана.

Об этом сообщили в пресс-службе КПРФ, пишут пропагандисты.

"Получили уведомление об убийстве лидера Приднестровской компартии и экс-депутата Верховной рады Приднестровья Олега Хоржана. Подробности выясняются", - говорится в сообщении.

Издание "КП" в Молдове пишет, что Хоржана зарезали. Его тело обнаружила супруга рядом с открытым сейфом. Сейф был пуст. На теле Хоржана было "множество ножевых ранений".

В понедельник, 17 июля, примерно в 11:30 в полицию поступило сообщение о том, что по месту жительства в частном доме в селе Суклея обнаружен труп Хоржан Олега Олеговича с признаками насильственной смерти.

Подозреваемых в убийстве Олега Хоржана пока не задержали.

Олегу Хоржану было 47 лет. Он был известен своими пророссийскими взглядами и выступал за независимость молдавского сепаратистского региона Приднестровья.

Напомним, пропагандистка Маргарита Симоньян после взрывов на Крымском мосту призвала ударить по Лондону.

Читайте также: