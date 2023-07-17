Пророссийского политика зверски зарезали в собственном доме

Лидера коммунистов нашли мертвым в кабинете дома.
В непризнанном Приднестровье в ночь на 17 июля в собственном доме убили лидера коммунистической партии Олега Хоржана.
Об этом сообщили в пресс-службе КПРФ, пишут пропагандисты.
"Получили уведомление об убийстве лидера Приднестровской компартии и экс-депутата Верховной рады Приднестровья Олега Хоржана. Подробности выясняются", - говорится в сообщении.
Издание "КП" в Молдове пишет, что Хоржана зарезали. Его тело обнаружила супруга рядом с открытым сейфом. Сейф был пуст. На теле Хоржана было "множество ножевых ранений".
В понедельник, 17 июля, примерно в 11:30 в полицию поступило сообщение о том, что по месту жительства в частном доме в селе Суклея обнаружен труп Хоржан Олега Олеговича с признаками насильственной смерти.
Подозреваемых в убийстве Олега Хоржана пока не задержали.
Олегу Хоржану было 47 лет. Он был известен своими пророссийскими взглядами и выступал за независимость молдавского сепаратистского региона Приднестровья.
Напомним, пропагандистка Маргарита Симоньян после взрывов на Крымском мосту призвала ударить по Лондону.
Читайте также: