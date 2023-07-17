Россия выходит из "зерновой сделки" — Песков

17 июля истек срок действия соглашения между Украиной, РФ и Турцией об экспорте украинского продовольствия.
Пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков 17 июля сделал официальное заявление о работе "зернового коррида" – Россия выходит из соглашения.
Его заявление цитируют пропагандистские СМИ РФ.
"Договоренности по "зерновой сделке" фактически прекращены, она остановлена", — сказал он.
Песков также добавил, что Россия немедленно вернется к "зерновому соглашению", как только касающиеся ее договоренности будут выполнены. По его словам, взрыв на Крымском мосту не повлияет на "зерновое соглашение"
В свою очередь, спикер МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия сегодня официально уведомила Турцию и Украину, секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки.
Напомним, 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно в рамках Черноморской зерновой инициативы. В МИД РФ 4 июля заявили, что не видят оснований для продолжения реализации Черноморской зерновой инициативы. В Кремле выдвинули свои условия – первым пунктом требований было подключение к SWIFT "Россельхозбанка".
Читайте также:
- Дорого обойдется: в Белом доме предупредили Россию из-за срыва "зернового соглашения"
- "Будет еще одно публичное унижение Путина": Кремль согласится продлить "зерновое соглашение" – Пионтковский
- Путин заявил, что условия для продления зернового соглашения не выполнены