Россия выходит из "зерновой сделки" — Песков

17 июля истек срок действия соглашения между Украиной, РФ и Турцией об экспорте украинского продовольствия.

Пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков 17 июля сделал официальное заявление о работе "зернового коррида" – Россия выходит из соглашения.

Его заявление цитируют пропагандистские СМИ РФ.

"Договоренности по "зерновой сделке" фактически прекращены, она остановлена", — сказал он.

Песков также добавил, что Россия немедленно вернется к "зерновому соглашению", как только касающиеся ее договоренности будут выполнены. По его словам, взрыв на Крымском мосту не повлияет на "зерновое соглашение"

В свою очередь, спикер МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия сегодня официально уведомила Турцию и Украину, секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки.

Напомним, 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно в рамках Черноморской зерновой инициативы. В МИД РФ 4 июля заявили, что не видят оснований для продолжения реализации Черноморской зерновой инициативы. В Кремле выдвинули свои условия – первым пунктом требований было подключение к SWIFT "Россельхозбанка".

Читайте также: