Абанк дарит до 100 грн всем клиентам, которые откроют карту "АТБ"!

Оформить карточку "АТБ" можно: в мобильном приложении А24 и в любом отделении Абанка.

Абанк уже выдал почти 500 тыс. карт "АТБ" в партнерстве с сетью супермаркетов АТБ.

Карта "АТБ" имеет крутые преимущества благодаря скидкам и акционным предложениям. Чтобы клиенты Абанка смогли ощутить еще большие преимущества и выгоды, стартует акция: 50 грн всем новым и действующим клиентам банка, которые откроют карту "АТБ"!

Гарантированные 50 грн на счет кешбэка получит клиент, который впервые откроет карту "АТБ" в Абанке и совершит покупку на сумму от 100 грн в сети супермаркетов АТБ!

Оформить карту "АТБ" можно:

в мобильном приложении А24;

в любом отделении Абанка.

Также можно приобрести пластиковую карту "АТБ" в любом магазине сети АТБ в прикассовой зоне и активировать ее в мобильном приложении А24 за несколько минут. Стоимость карты составляет 50 грн, которые банк сразу возвращает на счет карты после ее активации.

Также акционная новость касается и клиентов, уже имеющих карту “АТБ”, ведь банк предлагает пригласить своих друзей оформить карту “АТБ”, и оба друга получат по 50 грн за открытие карты “АТБ” и по 50 грн, если друг совершит покупку с картой "АТБ" в супермаркете АТБ от 100 грн.

Каждый друг, оформивший карту по личной ссылке клиента, — это гарантированные 100 грн на счет. Количество привлечений неограниченно. Больше друзей — еще больше шансов подзаработать.

Период действия акции — с 17.07 до 17.08.

Оформить карту "АТБ" клиенты могут уже сейчас в приложении АBank24 по ссылке.

Об А-Банке:

АО "А-БАНК" представлено на рынке банковских услуг более 25 лет и зарегистрировано в Государственном реестре банков 30.10.1992 г. по номеру №127. Услугами Банка пользуется более 1,6 млн. клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель Банка – предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту.

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