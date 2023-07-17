У Путина прокомментировали взрывы на Крымском мосту

В администрации российского президента-диктатора Владимира Путина отреагировали на взрывы на Крымском мосту, которые произошли в ночь на 17 июля.

Инцидент на переправе прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишут российские СМП.

У Путина традиционно обвинили Украину в "атаке" на Крымский мост. Кроме того, в РФ пригрозили "ответом"

"Мы знаем, кто за этим стоит. Осознаем коварство киевского режима. Это потребует дальше всех нас собранности и дополнительных мероприятий и работы. О каких-то других мерах сейчас речь не шла... Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение целей СВО (в РФ называют войну "специальной военной операцией" – Ред.)", — заявил представитель Путина.

Песков назвал взрывы на мосту "терактом". По его словам, президенту РФ доложили об инциденте на мосту. Кроме того, диктатор проведет совещание по взрывам на переправе.

"Путин дал поручение по организации движения транспорта в Крымском направлении. Он также поручил организовать ремонтно-восстановительные работы на мосту", — рассказал Песков.

Напомним, ночью против 17 июля на Крымском мосту прогремели по меньшей мере два взрыва. Они произошли в 3:04 и 3:20. В настоящее время движение на мосту остановлено. Также не работает переправа через Керченский пролив.

В России назвали взрывы на Крымском мосту терактом. В Следственном комитете страны-агрессорки заявили, что переправу якобы атаковали два украинских беспилотника.

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