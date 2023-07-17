Удар по Крымскому мосту: видео первых минут после взрывов

Первые минуты после взрывов на Крымском мосту.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы после которых "власти" заявили о каком-то "чрезвычайном событии".

В Сети показали видео первых минут после взрывов на Крымском мосту.

На кадрах видна яркая вспышка, а затем слышны мощные взрывы.

После "бавовны" автомобильное движение на мосту было остановлено. Однако пропагандисты пишут о возобновлении железнодорожного движения через Крымский мост.

Также известно, что в результате подрыва погибли супруги из Белгорода.

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов призвал жителей и гостей оккупированного полуострова воздержаться от поездок через мост и в целях безопасности выбирать альтернативный маршрут через "новые регионы".

Как сообщили источники, ночная атака на Крымский мост являлась спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.

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