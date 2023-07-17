Удар по Кримському мосту: відео перших хвилин після вибухів

Перші хвилини після вибухів на Кримському мосту.

У ніч проти 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи після яких "влада" заявила про якусь "надзвичайну подію".

У Мережі показали відео перших хвилин після вибухів на Кримському мосту.

На кадрах видно яскравий спалах, а потім чути потужні вибухи.

Після "бавовни" автомобільний рух на мосту було зупинено. Проте пропагандисти пишуть про відновлення залізничного руху через Кримський міст.

Також відомо, що внаслідок підриву загинуло подружжя з Бєлгорода.

Так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов закликав жителів і гостей окупованого півострова утриматися від поїздок через міст і з метою безпеки вибирати альтернативний маршрут через "нові регіони".

Як повідомили джерела, нічна атака на Кримський міст була спецоперацією Військово-морських сил ЗСУ та Служби безпеки України.

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