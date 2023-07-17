Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Удар по Кримському мосту: відео перших хвилин після вибухів

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
5757
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Удар по Кримському мосту: відео перших хвилин після вибухів

Удар по Кримському мосту: перші хвилини після вибухів. Фото: скриншот.

Перші хвилини після вибухів на Кримському мосту.

У ніч проти 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи після яких "влада" заявила про якусь "надзвичайну подію".

У Мережі показали відео перших хвилин після вибухів на Кримському мосту.  

На кадрах видно яскравий спалах, а потім чути потужні вибухи. 

Після "бавовни" автомобільний рух на мосту було зупинено. Проте пропагандисти пишуть про відновлення залізничного руху через Кримський міст.

Також відомо, що внаслідок підриву загинуло подружжя з Бєлгорода. 

Так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов закликав жителів і гостей окупованого півострова утриматися від поїздок через міст і з метою безпеки вибирати альтернативний маршрут через "нові регіони".

Як повідомили джерела, нічна атака на Кримський міст була спецоперацією Військово-морських сил ЗСУ та Служби безпеки України.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
5757
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація