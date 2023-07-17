Удар по кримському мосту – спецоперація СБУ та ВМС: ЗМІ

На Кримському мосту пролунали щонайменше два вибухи, є руйнування.

На Кримському мосту у ніч проти 17 липня пролунали щонайменше два вибухи – о 3:04 та 3:20. Їх було чути їх у різних районах в Керчі. Нічна атака на Кримський міст була спецоперацією Військово-морських сил ЗСУ та Служби безпеки України.

Про це "РБК-Україна" повідомили джерела в СБУ.

"Міст атакували з допомогою надводних дронів. Дійти до мосту було складно, але зрештою це вдалося зробити", - повідомило джерело.

Нагадаємо, в українській розвідці прокоментували вибухи на Кримському мосту.

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