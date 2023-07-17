Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Удар по кримському мосту – спецоперація СБУ та ВМС: ЗМІ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1431
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Удар по кримському мосту – спецоперація СБУ та ВМС: ЗМІ

Удар по кримському мосту 17 липня 2023 року. / Фото: Associated Press

На Кримському мосту пролунали щонайменше два вибухи, є руйнування.

На Кримському мосту у ніч проти 17 липня пролунали щонайменше два вибухи – о 3:04 та 3:20. Їх було чути їх у різних районах в Керчі. Нічна атака на Кримський міст була спецоперацією Військово-морських сил ЗСУ та Служби безпеки України. 

Про це "РБК-Україна" повідомили джерела в СБУ.

"Міст атакували з допомогою надводних дронів. Дійти до мосту було складно, але зрештою це вдалося зробити", - повідомило джерело.

Нагадаємо, в українській розвідці прокоментували вибухи на Кримському мосту.

Читайте також:

Відео з Кримського мосту після вибуху з’явилося в Мережі

Відео з Кримського мосту після вибуху з’явилося в Мережі

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1431
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація