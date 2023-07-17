Втрати армії РФ перевалили за 238 тисяч: Генштаб оновив дані

Знищено ще вісім дронів ворога.

Станом 17 липня 2023 року, ЗСУ знищили 238 300 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 620 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ від 24 лютого 2022-го:

особового складу - близько 238 300 (+620) осіб ліквідовано,

танків - 4115 (+8) од,

бойових броньованих машин - 8034 (+8) од,

артилерійських систем - 4504 (+23) од,

РСЗВ -685 (+4) од,

засоби ППО - 428 (+3) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 310 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3828 (+8),

крилаті ракети - 1273 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7059 (+15) од,

спеціальна техніка - 677 (+11).

Нагадаємо, розпочалася 509-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ. Зокрема, Росія вночі завдала ракетно-авіаційного удару по Україні. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 28 бойових зіткнень.

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