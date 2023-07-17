Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Втрати армії РФ перевалили за 238 тисяч: Генштаб оновив дані

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
340
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Втрати армії РФ перевалили за 238 тисяч: Генштаб оновив дані

Станом 17 липня 2023 року знищено понад 238 тис. окупантів. / Фото: Associated Press

Знищено ще вісім дронів ворога.

Станом 17 липня 2023 року, ЗСУ знищили 238 300 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 620 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ від 24 лютого 2022-го:

  • особового складу - близько 238 300 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків - 4115 (+8) од,
  • бойових броньованих машин - 8034 (+8) од,
  • артилерійських систем - 4504 (+23) од,
  • РСЗВ -685 (+4) од,
  • засоби ППО - 428 (+3) од,
  • літаків - 315 (+0) од,
  • гелікоптерів - 310 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3828 (+8),
  • крилаті ракети - 1273 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7059 (+15) од,
  • спеціальна техніка - 677 (+11).

Нагадаємо, розпочалася 509-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ. Зокрема, Росія вночі завдала ракетно-авіаційного удару по Україні. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 28 бойових зіткнень.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
340
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація