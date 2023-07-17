Росіяни повторно обстріляли підприємство в Харкові

Увечері неділі, 16 липня, окупанти повторно атакували підприємство в Основ'янському районі Харкова.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка.

“О 22:10 війська РФ обстріли територію того ж промислового підприємства у Основ‘янському районі, що і о 18:50. Травмованих і загиблих немає”, - зазначив він.

Нагадаємо, внаслідок першої атаки на харківське підприємство загинула одна людина, а ще три отримали поранення. Раніше ми повідомляли, що в ніч проти 16 липня окупанти вдарили по Харкову з території Бєлгородської області.