Росіяни повторно обстріляли підприємство в Харкові

Місто зазнало третьої ворожої атаки протягом доби.
Увечері неділі, 16 липня, окупанти повторно атакували підприємство в Основ'янському районі Харкова.
Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка.
“О 22:10 війська РФ обстріли територію того ж промислового підприємства у Основ‘янському районі, що і о 18:50. Травмованих і загиблих немає”, - зазначив він.
Нагадаємо, внаслідок першої атаки на харківське підприємство загинула одна людина, а ще три отримали поранення. Раніше ми повідомляли, що в ніч проти 16 липня окупанти вдарили по Харкову з території Бєлгородської області.
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