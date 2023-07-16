Ракетна атака по Харкову: прокуратура повідомила про постраждалих

За попередньою інформацією загинув один працівник харківського підприємства, ще троє — поранені.

У неділю, 16 липня, приблизно о 18:50 ворог завдав ракетного удару по території промислового підприємства у Основ’янському районі міста Харкова. Наразі достовірно відомо про одного загиблого та трьох поранених.

Про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

Ворог атакував місто двома ракетами типу С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинув один працівник промислового підприємства, ще троє — поранені. Дані уточнюються.

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“За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)”, - йдеться у повідомленні.

Слідчо-прокурорська група зібрала речові докази та зафіксувала наслідки збройної агресії РФ.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомляв про щонайменше 7 постраждалих від обстрілу.

Нагадаємо, раніше, у ніч проти неділі, 16 липня, російська терористична армія здійснила обстріл центральної частини Харкова.

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