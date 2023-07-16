Нічні "прильоти" у Харкові: влада повідомила деталі атаки

Минулої ночі, близько 1:30, російські окупанти знову вдарили по Харкову. Удари здійснили з території Бєлгородської області.

Про подробиці нічної атаки повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"Росіяни запустили по Харкову 4 ракети ЗРК С-300. 2 ракети вибухнули в повітрі, 2 інші ракети влучили в землю на стадіоні та в дорожнє покриття на території Шевченківського району м. Харків. В 4-поверховому будинку вибито вікна. Без постраждалих", - написав він.

Протягом минулої доби ворог з мінометів та артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Зокрема, під вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Козача Лопань, Ветеринарне, Дворічна та інші населені пункти.

Внаслідок обстрілу с. Колодязне Куп'янського району загинув 33-річний цивільний чоловік. Ще 1 чоловік отримав поранення. Пошкоджено приватний житловий будинок.

Нагадаємо, інформація про вибухи в Харкові з'явилася за хвилину після оголошення повітряної тривоги. Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу атаки балістичними ракетами.