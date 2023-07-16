Ночные "прилеты" в Харькове: власти сообщили детали атаки

Прошлой ночью, около 1:30, российские оккупанты снова ударили по Харькову. Удары нанесли с территории Белгородской области.

О подробностях ночной атаки сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"Россияне запустили по Харькову 4 ракеты ЗРК С-300. 2 ракеты взорвались в воздухе, 2 другие ракеты попали в землю на стадионе и в дорожное покрытие на территории Шевченковского района г. Харькова. В 4-этажном доме выбиты окна. Без пострадавших", – написал он.

За прошедшие сутки враг из минометов и артиллерии обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области. В частности, под огнем находились Купянск, Волчанск, Казачья Лопань, Ветеринарное, Двуречная и другие населенные пункты.

В результате обстрела с. Колодезное Купянского района погиб 33-летний гражданский мужчина. Еще 1 человек получил ранение. Поврежден частный жилой дом.

Напомним, информация о взрывах в Харькове появилась через минуту после объявления воздушной тревоги. Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе атаки баллистическими ракетами.