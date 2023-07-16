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Удар по Харкову: оприлюднено фото наслідків

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
1999
Час на прочитання
1 хв
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Удар по Харкову: оприлюднено фото наслідків

Місце влучання у Харкові. Фото: Офіс Генерального прокурора.

Стало відомо про влучання двох ракет типу С-300.

Прокурори задокументували наслідки нічного ракетного удару по Харкову 16 липня.

Фото та подробиці повідомив Офіс Генерального прокурора.

Шевченківською окружною прокуратурою Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Місце влучання у Харкові. Фото: Офіс Генерального прокурора. / ©
Місце влучання у Харкові. Фото: Офіс Генерального прокурора.

16 липня близько другої години ночі ворог наніс ракетний удар по Харкову. Зафіксовано влучання двох ракет типу С-300 у стадіон та дорожнє покриття у Шевченківському районі міста. За попередніми даними, удар здійснювався з Бєлгородської області Росії.

Наслідки нічного ракетного удару по Харкову

За заявою Офіса Генпрокурора, в Харкові пошкоджено чотириповерховий будинок та приватні автомобілі містян.

Місце влучання у Харкові. Фото: Офіс Генерального прокурора. / ©
Місце влучання у Харкові. Фото: Офіс Генерального прокурора.

"Слідчо-прокурорська група зібрала речові докази та зафіксувала наслідки збройної агресіїРФ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти знову вдарили по Харкову загалом чотирма ракетами. 2 ракети вибухнули в повітрі, 2 інші влучили в землю на стадіоні та в дорожнє покриття на території Шевченківського району м. Харків. В 4-поверховому будинку вибито вікна. Постраждалих, на щастя, немає. Про це напередодні заявив очільник ОВА Олег Синєгубов.

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Дата публікації
Перегляди
1999
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