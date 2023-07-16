Путін заявив, що "військова операція" в Україні йде за планом

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що хід "військової операції", насправді війни, в Україні він оцінює позитивно.

Про це очільник Кремля заявив під час інтерв'ю одному із державних пропагандистських видань.

Ба більше, Путін називає російських вбивць в Україні "героями".

"Наші бійці переходять у наступ на деяких ділянках, це несподівано для противника, всі його спроби прорвати нашу оборону не мали успіху за весь час наступу. Хід операцій я оцінюю позитивно", — заявив російський президент.

Путін відмовився відповісти на запитання пропагандиста, які подальші завдання мають виконувати російські військові.

"Це я вам скажу окремо, коли камери буде вимкнено", - пообіцяв він.

Нагадаємо, Путін прокоментував контрнаступ ЗСУ. Що він сказав - читайте за цим посиланням.

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