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Путін заявив, що "військова операція" в Україні йде за планом

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Путін заявив, що "військова операція" в Україні йде за планом

Путін прокоментував хід війни в Україні / Фото: Associated Press

Путін називає російських вбивць в Україні "героями". 

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що хід "військової операції", насправді війни, в Україні він оцінює позитивно.

Про це очільник Кремля заявив під час інтерв'ю одному із державних пропагандистських видань.

Ба більше, Путін називає російських вбивць в Україні "героями". 

"Наші бійці переходять у наступ на деяких ділянках, це несподівано для противника, всі його спроби прорвати нашу оборону не мали успіху за весь час наступу. Хід операцій я оцінюю позитивно", — заявив російський президент.

Путін відмовився відповісти на запитання пропагандиста, які подальші завдання мають виконувати російські військові. 

"Це я вам скажу окремо, коли камери буде вимкнено", - пообіцяв він.

Нагадаємо, Путін прокоментував контрнаступ ЗСУ. Що він сказав - читайте за цим посиланням.

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Дата публікації
Перегляди
3224
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