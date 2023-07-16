Померла легендарна акторка та співачка Джейн Біркін

Відома англо-французька акторка та співачка Джейн Біркін пішла з життя 16 липня.

Про смерть знаменитості повідомило французьке видання Le Parisien. Як повідомили журналісти, тіло Біркін знайшла її покровителька у будинку зірки у Парижі.

Причина смерті легендарної акторки та музи поки не повідомлялася. Однак, як відомо, Джейн мала проблеми зі здоров'ям, через які неодноразово скасовувала свої виступи. Так, наприклад, у травні цього року 76-річна співачка вибачилася перед шанувальниками через скасування своїх концертів.

"Я завжди була великою оптимісткою і я розумію, що мені потрібно ще трохи часу, щоб знову бути в змозі вийти на сцену і бути з вами", - сказала тоді Біркін.

Джейн Біркін / Фото: Associated Press

Широку популярність Джейн Біркін здобула під час свого роману з французьким співаком та автором пісень Сержем Генсбуром. Їхні палкі стосунки тривали цілих 10 років, але так і не закінчилися шлюбом, однак у пари є спільна донька Шарлотта.

Бурхливий роман Джейн та Сержа завжди привертав увагу публіки. Пара влаштовувала гучні публічні сварки, але все одно продовжувала створювати разом незабутні хіти. Так, наприклад їхня чуттєва пісня Je T'Aime... Moi Non Plus з нотками непристойності розлетілася тиражем у чотири мільйони синглів при тому, що була заборонена у Італії через надмірну відвертість.

Джейн Биркин и Серж Генсбур / Фото: Associated Press

Окрім того, Джейн Біркін навіки увійшла в історію моди. Адже саме її ім'ям модний дім Hermes назвав одну зі своїх найпопулярніших і найдорожчих моделей сумок - Birkin. За відомою історією, Джейн випадково познайомилася у літаку з головою правління бренду Жаном-Луї Дюма та поскаржилася йому, що ніяк не може знайти зручну та вмістку сумку. Після чого Hermes випустили модель аксесуару, розробленого з акторкою.

Сумка Birkin / Фото: Associated Press

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